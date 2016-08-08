Украинские АЭС за сутки выработали 169,62 млн кВт-ч электроэнергии

На энергоблоке № 1 Запорожской АЭС 234-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 176-е сутки среднего планового ремонта.

Также сообщается, что на энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 11-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 91-е сутки текущего ремонта.

Кроме того, на энергоблоке № 1 Южно-Украинской АЭС 46-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.

Следовательно, 8 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2860 МВт, РАЭС - 1400 МВт, ЮУАЭС - 1800 МВт, ХАЭС - 965 МВт.