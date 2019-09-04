Українські АЕС наростили добове виробництво електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 203,83 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"3 вересня атомними станціями вироблено 203,83 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у компанії.
Також вказано, що 4 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 94-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 27-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 7-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 112-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 284-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 710 МВт, РАЕС – 1 780 МВт, ЮУАЕС – 995 МВт, ХАЕС – 975 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 2 вересня АЕС було вироблено 196,48 млн кВт-г електроенергії.