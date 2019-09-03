Енергосистема України продовжує роботу без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 196,48 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"3 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 93-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 26-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 6-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 111-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 283-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 740 МВт, РАЕС – 1 765 МВт, ЮУАЕС – 995 МВт, ХАЕС – 975 МВт.
"Минулої доби, 2 вересня, станціями вироблено 196,48 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 1 вересня АЕС було вироблено 181,29 млн кВт-г електроенергії.