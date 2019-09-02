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Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків

Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 181,29 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 1 вересня, станціями вироблено 181,29 млн кВт-г електроенергії.", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що 2 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 92-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 25-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 5-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 110-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 282-а доба середнього планового ремонту.
  • 1 вересня 2019 року о 23:48 енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планового ремонту. Ведеться набір потужності.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 760 МВт, РАЕС – 1 300 МВт, ЮУАЕС – 995 МВт, ХАЕС – 975 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, за попередню звітну добу, 29 серпня, АЕС було вироблено 173,67 млн кВт-г електроенергії.

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