Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"За прошедшие сутки, 1 сентября, станциями произведено 181,29 млн кВт-ч электроэнергии.", - говорится в сообщении.

Также указано, что 2 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 92-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 110-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 282-е сутки среднего планового ремонта.



1 сентября 2019 года в 23:48 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к сети после завершения среднего планового ремонта. Ведется набор мощности.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 760 МВт, РАЭС - 1 300 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, за предыдущие отчетные сутки, 29 августа, АЭС было произведено 173,67 млн кВт-ч электроэнергии.