Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 181,29 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 1 сентября, станциями произведено 181,29 млн кВт-ч электроэнергии.", - говорится в сообщении.
Также указано, что 2 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 92-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 110-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 282-е сутки среднего планового ремонта.
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- 1 сентября 2019 года в 23:48 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к сети после завершения среднего планового ремонта. Ведется набор мощности.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 760 МВт, РАЭС - 1 300 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, за предыдущие отчетные сутки, 29 августа, АЭС было произведено 173,67 млн кВт-ч электроэнергии.