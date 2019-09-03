Энергосистема Украины продолжает работу без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 196,48 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"3 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 93-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 111-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 283-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 740 МВт, РАЭС - 1 765 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.
"За прошедшие сутки, 2 сентября, станциями произведено 196,48 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 1 сентября АЭС было произведено 181,29 млн кВт-ч электроэнергии.