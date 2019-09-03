Энергосистема Украины продолжает работу без пяти атомных блоков

"3 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в компании.

В частности:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 93-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 111-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 283-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 740 МВт, РАЭС - 1 765 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.

"За прошедшие сутки, 2 сентября, станциями произведено 196,48 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 1 сентября АЭС было произведено 181,29 млн кВт-ч электроэнергии.