Украинские АЭС увеличили суточное производство электроэнергии

"3 сентября атомными станциями произведено 203,83 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Также указано, что 4 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 94-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 7-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 112-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 284-е сутки среднего плановой ремонте.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 710 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУ АЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 2 сентября АЭС было произведено 196,48 млн кВт-ч электроэнергии.