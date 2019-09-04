Украинские АЭС увеличили суточное производство электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 203,83 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"3 сентября атомными станциями произведено 203,83 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.
Также указано, что 4 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
-
- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 94-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 7-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 112-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 284-е сутки среднего плановой ремонте.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 710 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУ АЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 2 сентября АЭС было произведено 196,48 млн кВт-ч электроэнергии.