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Українське вино дегустуватимуть 30 експертів новоствореної комісії

Українське вино дегустуватимуть 30 експертів новоствореної комісії

Київ • УНН

 • 9118 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. В Україні створять незалежну Галузеву дегустаційну комісію, основним завданням якої є проведення дегустації виноробної продукції, плодових вин, сидрів та медових напоїв. Про це повідомляє громадська спілка "Укрсадвинпром", передає УНН.

Створення комісії було ініційоване у вересні минулого року. Вона проводитиме дегустації виноробної продукції, плодових вин, сидрів та медових напоїв. До складу комісії увійдуть близько 30 експертів виноробної галузі, що забезпечить неупередженість висновків.

"Комісія надаватиме вичерпну та об’єктивну інформацію про продукт як для споживача, так і для виробників вина, виноробних та слабоалкогольних напоїв", - підкреслили у громадській спілці.

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Наразі формується остаточний склад ГДК ГС "Укрсадвинпром", до якої увійдуть представники Мінагрополітики та продовольства України, Мінекономрозвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби, профільних інститутів, галузевих асоціацій, представники виноробних підприємств, підприємств, які виготовляють слабоалкогольну продукцію та соки. Перше засідання комісії відбудеться 30 березня 2018 року.

"Основний фокус діяльності Комісії – плодово-ягідні вина та медові напої, виробництво яких має всі шанси відновитись та розвиватися завдяки скасуванню плати за ліцензію у розмірі 500 тис. грн на рік та у зв’язку зі спрощенням процедури отримання дозвільних документів, що стало можливим завдяки прийняттю законопроекту №6693 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруарних вин та натуральних медових напоїв", - повідомили в "Укрсадвинпром".

Нагадаємо, як писав УНН, напередодні експерти спрогнозували подорожчання популярних сортів вин на 30%. Пов’язано це із тим, що основні виробники вина - Франція, Іспанія та Італія - ​​минулого року зіткнулися з несприятливими погодними умовами, внаслідок чого в 2017 році було зібрано рекордно малу кількість винограду.

Разом з тим, така ситуація, за словами маркетинг-директора компанії Beverage Trading Company Олексія Безуглого, може бути певною мірою сприятливою для таких виноробних країн як Грузія, Молдова і Україна.

"Думаю, що "винна європейська криза" - це шанс для виробників з країн СНД наростити експортні позиції, вийти на нові ринки, завоювати свого споживача. Для цього, звичайно, ми повинні запропонувати Європі якість та ексклюзивність. І у нас це є", - вважає він.

На сьогодні такі прогнози експерта вже почали справджуватися - за підсумками минулого року Україна практично вдвічі наростила експорт вина до країн ЄС.

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