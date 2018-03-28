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Украинское вино будут дегустировать 30 экспертов новой комиссии

Украинское вино будут дегустировать 30 экспертов новой комиссии

Киев  •  УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине создадут независимую Отраслевую дегустационную комиссию, основной задачей которой является проведение дегустации винодельческой продукции, плодовых вин, сидра и медовых напитков. Об этом сообщает общественный союз "Укрсадвинпром", передает УНН.

Создание комиссии было инициировано в сентябре прошлого года. Она будет проводить дегустации винодельческой продукции, плодовых вин, сидра и медовых напитков. В состав комиссии войдут около 30 экспертов винодельческой отрасли, что обеспечит беспристрастность выводов.

"Комиссия будет предоставлять исчерпывающую и объективную информацию о продукте как для потребителя, так и для производителей вина, винодельческих и слабоалкогольных напитков", - подчеркнули в общественной союзе.

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Сейчас формируется окончательный состав ОДК ОС "Укрсадвинпром", в которую войдут представители Минагрополитики и продовольствия Украины, Минэкономразвития и торговли Украины, Государственной фискальной службы, профильных институтов, отраслевых ассоциаций, представители винодельческих предприятий, предприятий, производящих слабоалкогольную продукцию и соки. Первое заседание комиссии состоится 30 марта 2018 года.

"Основной фокус деятельности Комиссии - плодово-ягодные вина и медовые напитки, производство которых имеет все шансы восстановиться и развиваться благодаря отмене платы за лицензию в размере 500 тыс. грн в год и в связи с упрощением процедуры получения разрешительных документов, что стало возможным благодаря принятию законопроекта №6693 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства терруарних вин и натуральных медовых напитков", - сообщили в "Укрсадвинпром".

Напомним, как писал УНН, накануне эксперты спрогнозировали подорожание популярных сортов вин на 30%. Связано это с тем, что основные производители вина - Франция, Испания и Италия - в прошлом году столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, в результате чего в 2017 году было собрано рекордно малое количество винограда.

Вместе с тем, такая ситуация, по словам маркетинг-директора компании Beverage Trading Company Алексея Безуглого, может быть в определенной степени благоприятной для таких винодельческих стран как Грузия, Молдова и Украина.

"Думаю, что "винный европейский кризис" - это шанс для производителей из стран СНГ нарастить экспортные позиции, выйти на новые рынки, завоевать своего потребителя. Для этого, конечно, мы должны предложить Европе качество и эксклюзивность. И у нас это есть", - считает он.

На сегодня такие прогнозы эксперта уже начали сбываться - по итогам прошлого года Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

Украинские Национальные Новости

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