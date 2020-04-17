Українське "Ель Класіко" не потрапило до ТОП-50 найкращих футбольних дербі світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Британський портал FourFourTwo склав рейтинг з 50 найкращих дербі в світовому футболі, передає УНН.
Десятку найзапекліших протистоянь відкрили клуби з Єгипту: "Замалек" проти "Аль Ахлі". На дев'ятій сходинці опинилися німецькі клуби "Боруссія" (Дортмунд) – "Шальке". Далі йдуть протистояння бразильських "Греміо" – "Інтернасьйональ", англійських "Ліверпуля" з "Манчестер Юнайтед" і турецьких "Фенербахче" з "Галатасараєм".
П'ятірку кращих відкрила битва римського "Лаціо" з "Ромою", поступившись одним місце уругвайським клубам "Пеньяроль" – "Насьйональ".
Найважливішим протистоянням було визнано дербі аргентинських клубів "Рівер Плейт" - "Бока Хуніорс". Друге місце зайняло "Ель Класіко": протистояння іспанських команд - "Барселони" і мадридського "Реала". Трійку замкнуло шотландське дербі "Селтік" - "Рейнджерс".
Додамо, портал не включив у перелік головне протистояння України "Динамо" – "Шахтар".
Як повідомлялося раніше в УНН, гол колишнього футболіста "Волині" приніс перемогу ФК "Динамо-Мінськ".