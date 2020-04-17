Гол колишнього футболіста "Волині" приніс перемогу ФК "Динамо-Мінськ"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Двома зустрічами стартувала програма 5-го туру чемпіонаті Білорусі з футболу, інформує УНН з посиланням на сайти відповідних клубів.
Мінське “Динамо” вдома обіграло ФК “Німан” — 2:0. Перший, переможний м’яч у зустрічі забив словенський захисник Міха Горопевшек, який головою замкнув подачу партнера з правого флангу атаки.
“Динамо” з Мінську здобуло другу звитягу в першості і з 6 очками піднялася із зони вильоту — 11 сходинка.
В іншій баталії змагального вечора “Городея” обіграла “Енергетик-БГУ” 1:0. У обох комнад стало по 9 балів.
Додамо, що 29-річний словенець Горопевшек відіграв три сезони (2015-17, 2018-19 роки) за луцьку “Волинь” (77 матчів і 10 голів).