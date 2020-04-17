Гол бывшего футболиста "Волыни" принес победу ФК "Динамо-Минск"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Двумя встречами стартовала программа 5-го тура чемпионате Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты соответствующих клубов.
Минское “Динамо” дома обыграло ФК “Неман” — 2:0. Первый победный мяч во встрече забил словенский защитник горопевшек, который головой замкнул подачу партнера с правого фланга атаки.
“Динамо” из Минска одержало вторую победу в первенстве и с 6 очками поднялась из зоны вылета — 11 ступень.
В другой баталии соревновательного вечера “Городея” обыграла “Энергетик-БГУ” 1:0. В обоих комнад стало по 9 баллов.
Добавим, что 29-летний словенец Горопевшек отыграл три сезона (2015-17, 2018-19 годы) за луцкую “Волынь” (77 матчей и 10 голов).