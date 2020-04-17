Гол бывшего футболиста "Волыни" принес победу ФК "Динамо-Минск"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 16335 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 36244 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 57731 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 68602 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100548 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105170 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130449 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130154 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 176668 просмотра

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Гол бывшего футболиста "Волыни" принес победу ФК "Динамо-Минск"

Киев  •  УНН

 • 18195 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Двумя встречами стартовала программа 5-го тура чемпионате Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты соответствующих клубов.

Минское “Динамо” дома обыграло ФК “Неман” — 2:0. Первый победный мяч во встрече забил словенский защитник горопевшек, который головой замкнул подачу партнера с правого фланга атаки.

“Динамо” из Минска одержало вторую победу в первенстве и с 6 очками поднялась из зоны вылета — 11 ступень.

В другой баталии соревновательного вечера “Городея” обыграла “Энергетик-БГУ” 1:0. В обоих комнад стало по 9 баллов.

Добавим, что 29-летний словенец Горопевшек отыграл три сезона (2015-17, 2018-19 годы) за луцкую “Волынь” (77 матчей и 10 голов).

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