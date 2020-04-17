Украинское "Эль Классико" не попало в ТОП-50 лучших футбольных дерби мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Британский портал FourFourTwo составил рейтинг из 50 лучших дерби в мировом футболе, передает УНН.
Десятку самых отъявленных противостояний открыли клубы из Египта: "Замалек" против "Аль Ахли". На девятой строчке оказались немецкие клубы "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке". Далее идут противостояния бразильских "Гремио" - "Интернасьональ", английских "Ливерпуля" с "Манчестер Юнайтед" и турецких "Фенербахче" с "Галатасараем".
Пятерку лучших открыла битва римского "Лацио" с "Ромой", уступив одно место уругвайским клубам "Пеньяроль" - "Насьональ".
Важнейшим противостоянием было признано дерби аргентинских клубов "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс". Второе место заняло "Эль Классико": противостояние испанских команд - "Барселоны" и мадридского "Реала". Тройку замкнул шотландское дерби "Селтик" - "Рейнджерс".
Добавим, портал не включил в перечень главное противостояние Украины "Динамо" - "Шахтер".
Как сообщалось ранее в УНН, гол бывшего футболиста "Волыни" принес победу ФК "Динамо-Минск".