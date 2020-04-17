Украинское "Эль Классико" не попало в ТОП-50 лучших футбольных дерби мира

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49028 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 57770 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 71867 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 71578 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100273 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80038 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101889 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105602 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130723 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130257 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Украинское "Эль Классико" не попало в ТОП-50 лучших футбольных дерби мира

Украинское "Эль Классико" не попало в ТОП-50 лучших футбольных дерби мира

Киев  •  УНН

 • 14142 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Британский портал FourFourTwo составил рейтинг из 50 лучших дерби в мировом футболе, передает УНН.

Десятку самых отъявленных противостояний открыли клубы из Египта: "Замалек" против "Аль Ахли". На девятой строчке оказались немецкие клубы "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке". Далее идут противостояния бразильских "Гремио" - "Интернасьональ", английских "Ливерпуля" с "Манчестер Юнайтед" и турецких "Фенербахче" с "Галатасараем".

Пятерку лучших открыла битва римского "Лацио" с "Ромой", уступив одно место уругвайским клубам "Пеньяроль" - "Насьональ".

Важнейшим противостоянием было признано дерби аргентинских клубов "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс". Второе место заняло "Эль Классико": противостояние испанских команд - "Барселоны" и мадридского "Реала". Тройку замкнул шотландское дерби "Селтик" - "Рейнджерс".

Добавим, портал не включил в перечень главное противостояние Украины "Динамо" - "Шахтер".

Как сообщалось ранее в УНН, гол бывшего футболиста "Волыни" принес победу ФК "Динамо-Минск".

Украинские Национальные Новости

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