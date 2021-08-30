Українська тенісистка здобула “золото” на Паралімпіаді-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Паралімпійських іграх-2020, які проходять у Токіо, українська тенісистка Марина Литовченко поповнила скарбничку золотою медаллю. Про це інформує Sport.ua, пише УНН.
Деталі
30-річна українка Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою змагань з настільного тенісу в класі 6. У фіналі Литовченко в трьох сетах перемогла Маляк Алієву, що представляє Паралімпійський комітет Росії – 11:6, 11:4, 11:3.
Наразі в активі України 44 медалі: 11 золотих, 22 срібних і 11 бронзових. З цим результатом наша збірна займає п'яту сходинку в медальному заліку.
Доповнення
П'ятий день Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо ознаменувався ще 9 медалями від української збірної - два "золота", 5 срібних та дві бронзових нагороди.