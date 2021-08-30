Українська тенісистка здобула “золото” на Паралімпіаді-2020

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17 березня, 19:38 • 103136 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 131504 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 160286 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 158402 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164303 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180780 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159517 перегляди

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Паралімпійських іграх-2020, які проходять у Токіо, українська тенісистка Марина Литовченко поповнила скарбничку золотою медаллю. Про це інформує Sport.ua, пише УНН

Деталі

30-річна українка Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою змагань з настільного тенісу в класі 6. У фіналі Литовченко в трьох сетах перемогла Маляк Алієву, що представляє Паралімпійський комітет Росії – 11:6, 11:4, 11:3.

Наразі в активі України 44 медалі: 11 золотих, 22 срібних і 11 бронзових. З цим результатом наша збірна займає п'яту сходинку в медальному заліку.

Доповнення

П'ятий день Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо ознаменувався ще 9 медалями від української збірної - два "золота", 5 срібних та дві бронзових нагороди.

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