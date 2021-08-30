Украинская теннисистка завоевала "золото" на Паралимпиаде-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На Паралимпийских играх-2020, которые проходят в Токио, украинская теннисистка Марина Литовченко пополнила копилку золотой медалью. Об этом информирует Sport.ua, пишет УНН.
Детали
30-летняя украинка Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой соревнований по настольному теннису в классе 6. В финале Литовченко в трех сетах победила маляки Алиеву, представляющий Паралимпийский комитет России — 11: 6, 11: 4, 11: 3.
Сейчас в активе Украины 44 медали: 11 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых. С этим результатом наша сборная занимает пятое место в медальном зачете.
Дополнение
Пятый день Паралимпийских игр — 2020 в Токио ознаменовался еще 9 медалями украинской сборной — два “золота”, 5 серебряных и две бронзовых награды.