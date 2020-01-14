Українська тенісистка здійснила ривок у рейтингу WTA на 600 позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В оновленому рейтингу WTA три українки залишились в сотні кращих тенісисток світу, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Катерина Бондаренко, яка нещодавно повернулася в протур після декрету, піднялася відразу на 634 позиції і тепер займає 534 місце. Такий ривок киянка зробила завдяки виходу в чвертьфінал турніру WTA у Шеньчжені.
Перша ракетка України Еліна Світоліна попри поразку в першому колі турніру в Брісбені зберегла за собою 5-е місце у світовій класифікації.
Зазначимо, що Даяна Ястремська на цьому тижні займає 24-е місце (-2 сходинки), Катерина Козлова — 91 (-2), Катаріна Завацька — 107 (-1), Леся Цуренко — 120 (-1), Марта Костюк — 149 ( +7), Ангеліна Калініна — 157 (+1).
Додамо, що в топ-10 також відбулися кілька змін: Наомі Осака обігнала Сімону Халеп і вийшла на 3-й рядок, а Петра Квітова поступилася 7-м місцем Белінді Бенчіч.