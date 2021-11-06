Українська тенісистка стала півфіналісткою змагань у Нанті

Деталі

Калініна обіграла британку Сару-Бет Грей — 6:0, 6:4. У другій партії її суперниця вела — 4:3, проте наша співвітчизниця взяла три гейми поспіль.

Наступна суперниця Калініної стала італійка Мартіна Тревізан, яка має четвертий номер посіву та змогла обіграти Аліс Роббе із Франції.

Що передувало цьому

Калініна обіграла російську ексчемпіонку на турнірі “Кубок Кремля”.