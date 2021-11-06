Українська тенісистка стала півфіналісткою змагань у Нанті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до півфіналу великого турніру ITF із призовим фондом 60 тис. дол. у Нанті (Франція), інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
Калініна обіграла британку Сару-Бет Грей — 6:0, 6:4. У другій партії її суперниця вела — 4:3, проте наша співвітчизниця взяла три гейми поспіль.
Наступна суперниця Калініної стала італійка Мартіна Тревізан, яка має четвертий номер посіву та змогла обіграти Аліс Роббе із Франції.
Що передувало цьому
Калініна обіграла російську ексчемпіонку на турнірі “Кубок Кремля”.