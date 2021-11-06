Украинская теннисистка стала полуфиналисткой соревнований в Нанте

Детали

Калинина обыграла британку Сару Бет Грей — 6:0, 6:4. Во второй партии ее соперница вела — 4:3, однако наша соотечественница взяла три гейма подряд.

Следующая соперница Калининой стала итальянка Мартина Тревизан, которая имеет четвертый номер посева и смогла обыграть Алис Роббе из Франции.

Что предшествовало этому

Калинина обыграла российскую ексчемпіонку на турнире “Кубок Кремля”.