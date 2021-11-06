Украинская теннисистка стала полуфиналисткой соревнований в Нанте
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал крупного турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. Долл. В Нанте (Франция), информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Калинина обыграла британку Сару Бет Грей — 6:0, 6:4. Во второй партии ее соперница вела — 4:3, однако наша соотечественница взяла три гейма подряд.
Следующая соперница Калининой стала итальянка Мартина Тревизан, которая имеет четвертый номер посева и смогла обыграть Алис Роббе из Франции.
Что предшествовало этому
Калинина обыграла российскую ексчемпіонку на турнире “Кубок Кремля”.