Українська сторона у Мінську: розведення сил біля Станиці Луганської неможливе через обстріли ОРЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Розведення сил і засобів у Станиці Луганській наразі неможливе через те, що представники ОРЛО продовжують обстріли на даній території. Про це повідомила прес-секретар представника України у Мінських переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
“Розведення сил і засобів у Станиці Луганській неможливе через обстріли, які представники ОРЛО продовжують вести на даній території, порушуючи при цьому Рамкове рішення Трьохсторонньої контактної групи від 21 вересня 2016 року. СММ ОБСЄ зафіксувала свіжі вирви від розривів снарядів, випущених, при на цій дільниці із автоматичних гранатометів”, — повідомила Д.Оліфер.
Нагадаємо, 9 листопада керівник СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан у Мінську повідомив, що СММ ОБСЄ фіксує різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі — більш ніж на третину.