Украинская сторона в Минске: разведение сил у Станицы Луганской невозможно из-за обстрелов ОРЛО

"Разведение сил и средств в Станице Луганской невозможно из-за обстрелов, которые представители ОРЛО продолжают вести на данной территории, нарушая при этом Рамочное решение трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года. СММ ОБСЕ зафиксировала свежие воронки от разрывов снарядов, выпущенных на этом участке с автоматических гранатометов ", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, 9 ноября руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан в Минске сообщил, что СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть.