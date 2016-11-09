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15 марта, 19:03 • 113434 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161494 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Украинская сторона в Минске: разведение сил у Станицы Луганской невозможно из-за обстрелов ОРЛО

Украинская сторона в Минске: разведение сил у Станицы Луганской невозможно из-за обстрелов ОРЛО

Киев • УНН

 • 7781 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Разведение сил и средств в Станице Луганской пока невозможно из-за того, что представители ОРЛО продолжают обстрелы на данной территории. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Минских переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице Facebook, передает УНН.

"Разведение сил и средств в Станице Луганской невозможно из-за обстрелов, которые представители ОРЛО продолжают вести на данной территории, нарушая при этом Рамочное решение трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года. СММ ОБСЕ зафиксировала свежие воронки от разрывов снарядов, выпущенных  на этом участке с автоматических гранатометов ", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, 9 ноября руководитель СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан в Минске сообщил, что СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе - более чем на треть.

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