Українська поліція за підтримки ФБР і Європолу зловила інтернет-вимагачів, які "тероризували" користувачів з Європи і США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В Україні затримали двох членів банди, що використовує віруси-шифрувальники для шантажу з вимогами про викуп в розмірах до 70 мільйонів євро. Операцію проводила французька жандармерія, кіберполіції України і ФБР при координації Інтерполу і Європолу, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють в Європолі, 28 вересня скоординована операція вищезазначених правоохоронних органів привела до затримання на території нашої країни двох злочинців, які використовували шкідливе програмне забезпечення типу вірусів-шифрувальників (Ransomware) з метою отримання викупу в розмірі від 5 до 70 мільйонів євро.
За підсумками операції було вилучено 375 000 доларів США готівкою, два елітних автомобіля на суму 217 000 євро. Також було заморжено активів на суму 1,3 мільйона доларів у криптовалюті.
За даними Європолу, організоване злочинне угруповання, до якого входили затримані, підозрюється в скоєнні серії цільових атак на дуже великі промислові групи в Європі і Північній Америці з квітня 2020 року. Злочинці розгортали шкідливі програми і крали конфіденційні дані цих компаній, після чого шифрували їхні файли.
Потім постраждалим пропонували отримати ключі дешифрування в обмін на викуп у розмірі декількох мільйонів євро, погрожуючи злити дані, якщо їхні вимоги не будуть виконані.
Повідомляється, що в рамках операції шість слідчих з французької жандармерії, чотири з ФБР США, прокурор з французької прокуратури Парижа, два фахівця Європейського центру по боротьбі з кіберзлочинністю Європолу та один офіцер Інтерполу були спрямовані в Україну для спільного проведення слідчих заходів з Національною поліцією.
Дана операція проводилася в рамках Європейської платформи EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats).
Що було раніше
Як повідомляли раніше в МВС, правоохоронці викрили групу ділків “заробляла” на політиках і посадових осіб, вимагаючи гроші — у криптовалюті — за нерозповсюдження провокаційної інформації про них.