Украинская полиция при поддержке ФБР и Европола поймала интернет-вымогателей, "терроризирующих" пользователей из Европы и США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине задержали двоих членов банды, использующей вирусы-шифровальщики для шантажа с требованиями о выкупе в размерах до 70 миллионов евро. Операцию проводила французская жандармерия, Киберполиция Украины и ФБР при координации Интерпола и Европола, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в Европоле, 28 сентября скоординированная операция вышеупомянутых правоохранительных органов привела к задержанию на территории нашей страны двух преступников, использовавших вредоносное программное обеспечение типа вирусов-шифровальщиков (Ransomware) с целью получения выкупа в размере от 5 до 70 миллионов евро.
По итогам операции было изъятио 375 000 долларов США наличными, два элитных автомобиля на сумму 217 000 евро. Также было заморжено активов на сумму 1,3 миллиона долларов в криптовалюте.
По данным Европола, организованная преступная группировка, в которую входили задержанные, подозревается в совершении серии целевых атак на очень крупные промышленные группы в Европе и Северной Америке с апреля 2020 года. Преступники развертывали вредоносные программы и крали конфиденциальные данные этих компаний, после чего шифровали их файлы.
Затем пострадавшим предлагали получить ключи дешифрования в обмен на выкуп в размере нескольких миллионов евро, угрожая слить данные, если их требования не будут выполнены.
Сообщается, что в рамках операции шесть следователей из французской жандармерии, четыре из ФБР США, прокурор из французской прокуратуры Парижа, два специалиста Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Европола и один офицер Интерпола были направлены в Украину для совместного проведения следственных мероприятий с Национальной полицией.
Данная операция проводилась в рамках Европейской платформы EMPACT (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats).
Что было ранее
Как сообщали ранее в МВД, правоохранители разоблачили группу дельцов “зарабатывала” на политиках и должностных лицах, требуя деньги — в криптовалюте — за нераспространение провокационной информации о них.