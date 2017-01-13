Українська мультиплікація вперше візьме участь в європейському пітчингу

У 2017 році на Cartoon Movie будуть представлені 56 проектів з різних країн світу. Україна вперше стане учасником знаменитого ко-продакшен форуму: “Мавка. Лісова пісня”, що створюється за мотивами п’єси Лесі Українки, візьме участь в пітчинговій категорії “Концепт”.

До створення саундтрека “Мавки” залучено музикантів з “ДахаБраха”. Перший тізер фільму буде представлений на кіноринку European Film Market в рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю в лютому 2017 року.

“Ми дуже горді, що будемо першими українськими учасниками такої впливової міжнародної події, як Cartoon Movie. Тим більше, що “Мавка” — не просто мультфільм, а, в певному сенсі, анімаційне втілення українських традицій, обрядів, міфології та нашої культури в цілому. Відбір для участі в пітчингу Cartoon Movie — наше перше значуще європейське “завоювання”, наш перший крок до мети популяризувати українську культуру за кордоном,” — розповіла Ірина Костюк, продюсер проекту.