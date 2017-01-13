Украинская мультипликация впервые примет участие в европейском питчинге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Проект мультипликационного фильм "Нимфа. Лесная песня " примет участие в питчинге полнометражных анимационных фильмов Cartoon Movie, который состоится в марте во французском Бордо, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
В 2017 году на Cartoon Movie будут представлены 56 проектов из разных стран мира. Украина впервые станет участником знаменитого ко-продакшен форума: "Нимфа. Лесная песня ", создаваемая по мотивам пьесы Леси Украинки, примет участие в питчинговой категории" Концепт ".
К созданию саундтрека "Нимфы" привлечено музыкантов из "ДахаБраха". Первый тизер фильма будет представлен на кинорынке European Film Market в рамках Берлинского международного кинофестиваля в феврале 2017 года.
"Мы очень горды, что будем первыми украинскими участниками такого влиятельного международной события, как Cartoon Movie. Тем более, что "Нимфа" - не просто мультфильм, а в определенном смысле, анимационное воплощение украинских традиций, обрядов, мифологии и нашей культуры в целом. Отбор для участия в питчинг Cartoon Movie - наше первое значимое европейское "завоевание", наш первый шаг к цели популяризировать украинскую культуру за рубежом ", - рассказала Ирина Костюк, продюсер проекта.