Українська мова стала офіційною у муніципалітеті в Бразилії

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"Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Законопроект з таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021 року", - повідомили в СКУ.

Деталі

Як вказано, муніципалітет Прудентополіс вже встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів.

"Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно", - додали в СКУ.

Довідково

За даними посольства України, українська імміграція до Бразилії розпочалася понад 125 років та розподіляється на три часові хвилі: перша – з останньої чверті XIX ст. до Першої світової війни, друга – період між Першою і Другою світовими війнами, третя – період після Другої світової війни.

Згідно з наявними оприлюдненими даними, на сьогодні в Бразилії проживають близько 500 тис. етнічних українців, з них 400 тис. у штаті Парана. Найбільшими містами компактного проживання українців у штаті є: Прудентополіс (38 тис.), Куритіба (33 тис.), Уніао-да-Віторіа (26,4 тис.).