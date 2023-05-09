Українська гімнастка стала мультимедалісткою Міжнародного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Українська художня гімнастка Христина Погранична стала мультімедалісткою Міжнародного турніру у Польщі. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, на "Gdynia Rhythmic Stars 2023" 19-річна львів'янка здобула п’ять медалей:
Виборола "золото" у фіналі з м’ячем (31,950); та фіналі з булавами (30,150).
Здобула "срібло" у багатоборстві (122.350 ).
Та виграла "бронзу" у фіналі з обручем (30,850), та фіналі зі стрічкою (29,900).
Нагадаємо
Українські синхроністки вибороли "золото" на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання.