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13 марта, 19:26 • 72526 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 115332 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 111989 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 111636 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104212 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100218 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111603 просмотра

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Украинская гимнастка стала мультимедалисткой Международного турнира

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная стала мультимедалисткой Международного турнира в Польше. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Так, на "Gdynia Rhythmic Stars 2023" 19-летняя львовянка получила пять медалей:

Завоевала "золото" в финале с мячом (31,950); и финале с булавами (30,150).

Получила "серебро" в многоборье (122.350).

И выиграла "бронзу" в финале с обручем (30,850), и финале с лентой (29,900).

Напомним

Украинские синхронистки завоевали "золото" на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию.

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