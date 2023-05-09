Украинская гимнастка стала мультимедалисткой Международного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная стала мультимедалисткой Международного турнира в Польше. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, на "Gdynia Rhythmic Stars 2023" 19-летняя львовянка получила пять медалей:
Завоевала "золото" в финале с мячом (31,950); и финале с булавами (30,150).
Получила "серебро" в многоборье (122.350).
И выиграла "бронзу" в финале с обручем (30,850), и финале с лентой (29,900).
Напомним
Украинские синхронистки завоевали "золото" на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию.