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Українська делегація в обговорила можливість закупівлі зброї в Пентагоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Українська делегація у складі віце-прем’єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе й посла України в США Валерія Чалого провела переговори в Міністерстві оборони США (Пентагон) щодо прямих закупівель американської зброї, а також інших аспектів посилення оборони України. Про це повідомили в п’ятницю в Посольстві України в Сполучених Штатах, передає УНН.

“Сторони обмінялися думками щодо положень українського законодавства, яке надає повноваження Міністерству оборони України здійснювати закупівлю товарів та послуг оборонного призначення за кордоном та дозволяє нашій державі стати повноцінним учасником програми Пентагону „Міжнародні військові продажі“ (Foreign Military Sales, FMS)”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, окрема увага при обговоренні приділялася ситуації в районі Чорного та Азовського морів, а також питанню звільнення українських моряків, незаконно захоплених російською стороною.

“Посадовці Пентагону висловили солідарність з українським народом, який бореться з російською агресією, та наголосили, що питання посилення українського флоту набуває особливого значення у контексті поглиблення безпекової допомоги нашій державі”, — зазначили в українському посольстві.

З боку США запевнили, що вживатимуть всіх можливих заходів, аби домогтися якнайшвидшого звільнення українських моряків та посилення військово-морську присутності сил США та НАТО в акваторії Чорного моря.

Як повідомляв УНН, у США українська сторона обговорила із конгресменом Майклом МакКолом подальші шляхи зміцнення обороноспроможності України.

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