Українська боксерська збірна стала лідером за кількістю півфіналістів турніру "Странджа"

За результатами проведених поєдинків чвертьфінальної стадії змагань “жовто-блакитна” команда буде представлена десятьма боксерами. Варто відзначити, що наша команда показала найкращий показник по кількості півфіналістів.

По кількості півфіналістів п’ятірка лідерів учасників турніру “Странджа” виглядає наступним чином:

Україна — 10 боксерів

Болгарія — 8 боксерів

США — 6 боксерів

Франція — 4 боксери.

Варто відзначити, що вже сьогодні розпочнуться матчі півфінального раунду змагань.

Примітно, що турнір “Странджа” вважається головними підготовчими змаганнями до олімпійського відбору

Як повідомляв УНН, минулого року українці завойовували “золото” та три “бронзи” на турнірі “Странджа”.