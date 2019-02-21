Український боксер виборов "золото" міжнародного турніру "Странджа"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Лідер збірної України з чоловічого боксу Олександр Хижняк завоював звання чемпіона турніру “Странджа-2019”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
У фінальному поєдинку змагань впевнену перемогу та золоту медаль турніру приніс збірній України Олександр Хижняк у вазі до 75 кг. Одноголосним рішенням суддів наш боксер здолав Серхата Гулера з Туреччини — 30:27, 30:25, 30:26, 30:24, 30:24.
Нагадаємо, що раніше троє українців здобули медалі іншого ґатунку на змаганнях “Странджа”.