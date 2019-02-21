Украинский боксер завоевал "золото" международного турнира "Странджа"

В финальном поединке соревнований уверенную победу и золотую медаль турнира принес сборной Украины Александр Хижняк в весе до 75 кг. Единогласным решением судей наш боксер одолел Серхата Гулера из Турции — 30:27, 30:25, 30:26, 30:24, 30:24.

Напомним, что ранее трое украинцев получили медали другого сорта на соревнованиях “Странджа”.