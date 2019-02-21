Украинский боксер завоевал "золото" международного турнира "Странджа"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Лидер сборной Украины по мужскому боксу Александр Хижняк завоевал звание чемпиона турнира “Странджа-2019”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
В финальном поединке соревнований уверенную победу и золотую медаль турнира принес сборной Украины Александр Хижняк в весе до 75 кг. Единогласным решением судей наш боксер одолел Серхата Гулера из Турции — 30:27, 30:25, 30:26, 30:24, 30:24.
Напомним, что ранее трое украинцев получили медали другого сорта на соревнованиях “Странджа”.