Украинский боксер завоевал "золото" международного турнира "Странджа"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59708 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80006 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129965 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129974 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129574 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124973 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160567 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117819 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинский боксер завоевал "золото" международного турнира "Странджа"

Украинский боксер завоевал "золото" международного турнира "Странджа"

Киев  •  УНН

 • 9099 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Лидер сборной Украины по мужскому боксу Александр Хижняк завоевал звание чемпиона турнира “Странджа-2019”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

В финальном поединке соревнований уверенную победу и золотую медаль турнира принес сборной Украины Александр Хижняк в весе до 75 кг. Единогласным решением судей наш боксер одолел Серхата Гулера из Турции — 30:27, 30:25, 30:26, 30:24, 30:24.

Напомним, что ранее трое украинцев получили медали другого сорта на соревнованиях “Странджа”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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