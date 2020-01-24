Украинская боксерская сборная стала лидером по количеству полуфиналистов турнира "Странджа"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Болгарии четвертьфинальном поединке продолжился престижный 71-й в истории международный турнира по боксу 71 класса "А" - "Странджа-2020". Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.
По результатам проведенных поединков четвертьфинальной стадии соревнований “желто-голубая” команда будет представлена десятью боксерами. Стоит отметить, что наша команда показала лучший показатель по количеству полуфиналистов.
По количеству полуфиналистов пятерка лидеров участников турнира “Странджа” выглядит следующим образом:
Украина — 10 боксеров
Болгария — 8 боксеров
США — 6 боксеров
Франция — 4 боксеры.
Стоит отметить, что уже сегодня начнутся матчи полуфинального раунда соревнований.
Примечательно, что турнир “Странджа” считается главными подготовительными соревнованиями к олимпийскому отбору
Как сообщал УНН, в прошлом году украинцы завоевывали “золото” и три “бронзы” на турнире “Странджа”.