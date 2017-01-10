Українська біатлоністка В.Семеренко дебютуватиме на п'ятому етапі Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Українська біатлоністка Валентина Семеренко підтвердила інформацію щодо повернення до змагань і офіційного старту сезону в наступному етапі Кубка світу, що пройде в Рупольдингу (Німеччина), повідомляє УНН з посиланням на Xsport.
"Так, я буду стартувати в Рупольдінгу. Сама ще не знаю в яких гонках, але скоро все побачите", - розповіла В.Семеренко.
Зазначимо, що біатлоністка пропустила початок сезону через проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, що у минулому сезоні в німецькому Рупольдингу В.Семеренко завоювала золоту медаль у складі жіночої естафетної команди.
Додамо також, п'ятий етап Кубка світу відбудеться з 11 по 15 січня. В програму змагань увійдуть жіноча і чоловіча естафети, спринти і гонки переслідування.
Як повідомляв УНН, Ю.Джима і О.Підгрушна піднялися в загальному заліку Кубка світу з біатлону.