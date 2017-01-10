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Украинская биатлонистка В.Семеренко дебютирует на пятом этапе Кубка мира

Украинская биатлонистка В.Семеренко дебютирует на пятом этапе Кубка мира

Киев • УНН

 • 11368 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинская биатлонистка Валентина Семеренко подтвердила информацию о возвращении к соревнованиям и официальном старте сезона в следующем этапе Кубка мира, который пройдет в Рупольдинге (Германия), сообщает УНН со ссылкой на Xsport.

"Да, я буду стартовать в Рупольдинге. Сама еще не знаю в каких гонках, но скоро все увидите", - рассказала В.Семеренко.

Отметим, что биатлонистка пропустила начало сезона из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что в прошлом сезоне в немецком Рупольдинге В.Семеренко завоевала золотую медаль в составе женской эстафетной команды.

Добавим также, пятый этап Кубка мира пройдет с 11 по 15 января. В программу соревнований войдут женская и мужская эстафеты, спринты и гонки преследования.

Как сообщал УНН, Ю.Джима и Е.Пидгрушная поднялись в общем зачете Кубка мира по биатлону.

Украинские Национальные Новости

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