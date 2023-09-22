Українська авіація завдала 14 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.
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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 1 ворожий ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додаються, що підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.
Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.