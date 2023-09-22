Українська авіація завдала 14 ударів по ворогу - Генштаб

Цитата

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 1 ворожий ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додаються, що підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.