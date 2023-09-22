Украинская авиация нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожен 1 вражеский ударный БпЛА типа “Shahed-136/131”", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе добавляются, что подразделениями ракетных войск поражены пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.