Українки вибороли кілька медалей на етапі "Діамантової ліги" у Парижі

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Українська бігунка Анна Рижикова стала срібною призеркою етапу у Парижі на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Вона тільки на 0,15 с поступилася переможниці Джанні Вудрафф із Панами.

У стрибках у висоту Ярослава Магучіх посіла лише 5 місце з результатом 1,95 м. Такий самий результат показала Ірина Геращенко, але вона стала третьою, бо взяла висоту з першої спроби, а Магучіх — лише з третьої. Переможцем в секторі для стрибків у висоту стала Нікола Макдермотт з Австралії, яка взяла 1,98 м.

Нагадаємо

Українка Магучіх стала 2-ю на етапі “Діамантової ліги” в Лозанні.