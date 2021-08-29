Українки вибороли кілька медалей на етапі "Діамантової ліги" у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські легкоатлетки не залишились без медалей на етапі "Діамантової ліги", який пройшов у Парижі, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
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Українська бігунка Анна Рижикова стала срібною призеркою етапу у Парижі на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Вона тільки на 0,15 с поступилася переможниці Джанні Вудрафф із Панами.
У стрибках у висоту Ярослава Магучіх посіла лише 5 місце з результатом 1,95 м. Такий самий результат показала Ірина Геращенко, але вона стала третьою, бо взяла висоту з першої спроби, а Магучіх — лише з третьої. Переможцем в секторі для стрибків у висоту стала Нікола Макдермотт з Австралії, яка взяла 1,98 м.
Нагадаємо
Українка Магучіх стала 2-ю на етапі “Діамантової ліги” в Лозанні.