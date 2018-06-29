Українки дізналися суперниць в основній сітці Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Чотири тенісистки з України одержали супротивниць по першому колу одиночного розряду Вімблдону, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Еліна Світоліна, яка отримала п'ятий номер посіву, на старті турніру зіграє проти німкені Тетяни Марії (48 ракетка світу), яка минулого тижня стала чемпіонкою турніру на Мальорці. Раніше тенісистки зустрічалися чотири рази – 2:2.
Леся Цуренко (34-та) в стартовому матчі зустрінеться з Тімеєю Бабош (37 в WTA) з Угорщини. Наша тенісистка тричі перемагала венгерку, в тому числі в цьому сезоні на турнірі в Хобарті.
Катерина Козлова (67-ма) постарається виграти свій перший матч на траві в цьому сезоні у зустрічі з американкою Дженніфер Брейді (75-та). Уродженка Миколаєва тільки раз грала в основній сітці Вімблдону: в 2016 році вона поступилася в стартовому матчі Агнешці Радванській.
Катерина Бондаренко (89-та) виступ на турнірі почне матчем проти Люсі Шафаржової (66) з Чехії. Чешка веде 2:1 в рахунку особистих протистоянь і перемогла в останній зустрічі з українкою в 2015 році в Штутгарті.
Додамо, що поєдинки Бондаренко, Світоліної і Цуренко призначені на понеділок, 2-ге липня.
Нагадаємо, провідна тенісистка України Еліна Світоліна дізналася номер посіву на одному із найпрестижніших змагань світу Вімблдоні.