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Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Четыре теннисистки из Украины получили противниц по первому кругу одиночного разряда Уимблдона, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Элина Свитолина, которая получила пятый номер посева, на старте турнира сыграет против немки Татьяны Марии (48 ракетка мира), которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира на Мальорке. Ранее теннисистки встречались четыре раза - 2:2.

Леся Цуренко (34-я) в стартовом матче встретится с Тимеей Бабоша (37 в WTA) из Венгрии. Наша теннисистка трижды побеждала венгерку, в том числе в этом сезоне на турнире в Хобарте.

Екатерина Козлова (67-я) постарается выиграть свой первый матч на траве в этом сезоне во встрече с американкой Дженнифер Брэйди (75-я). Уроженка Николаева только раз играла в основной сетке Уимблдона: в 2016 году она уступила в стартовом матче Агнешке Радванской.

Екатерина Бондаренко (89-я) выступление на турнире начнет матчем против Люси Шафаржовой (66) из Чехии. Чешка ведет 2:1 в счете личных противостояний и победила в последней встрече с украинкой в ​​2015 году в Штутгарте.

Добавим, что поединки Бондаренко, Свитолиной и Цуренко назначены на понедельник, 2-е июля.

Напомним, ведущая теннисистка Украины Элина Свитолина узнала номер посева на одном из самых престижных соревнований мира Уимблдоне.

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