Українка виграла міжнародний тенісний турнір в Тунісі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Тунісі відбувся міжнародний тенісний турнір ITF “NanaTrophy”, перемогу на якому в парному розряді здобула українка Марина Чернишова. Про це повідомляє сайт Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, передає УНН.
Харків’янка грала в дуеті з австралійкою Сіон Мендес. На шляху до фіналу вони успішно пройшли три раунди, а в головному матчі за трофей з рахунком 7:6, 6:4 здолали росіянку Аміну Аншба та представницю Італії Анастасію Гримальську.
Примітно, що для Чернишової це вже шостий парний титул ITF в спортивній кар’єрі та перший в цьому сезоні.
Нагадаємо, що до цього Чернишова вигравала парний турнір в Анталії.