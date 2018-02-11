Українка Петрова не змогла подолати кваліфікацію на ОІ-2018 в могулі

Україна в цій дисципліні була вперше в історії ОІ представлена спортсменкою – Тетяною Петровою. У першій кваліфікаційній спробі Петрову оцінили в 46,19 балів, а в другій наша спортсменка зазнала падіння при приземленні після стрибка з трампліну. Тому судді дали тільки 23,07 балів. Як наслідок українка посіла останнє 20-те місце і не змогла потрапити до першого фіналу (вийшло 10 фристайлісток).

За підсумками наступних заїздів перемогла француженка Перрін Лаффон з 78,65 балами. Друге місце зайняла канадка Жустін Дюфур-Лапуант (78,56), а замкнула трійку призерів Юлія Галишева (77,4), принісши Казахстану першу нагороду даних Ігор.

Відзначимо, що завтра будуть розіграні медалі в чоловічому могулі (Україна не представлена).

Як повідомляв УНН, Петрова давала оцінку своєму першому виступу на Іграх в Пчьончхані.