Україні вдасться у цьому році пришвидшити економічне зростання – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україні у 2017 році вдасться пришвидшити економічне зростання. Про це він сьогодні сказав на конференції у Брюсселі, передає УНН.
“Я точно знаю, що в 2017 році нам вдасться закріпити і пришвидшити економічне зростання. І кожен український громадянин відчує, що і чому відбувалося, і яким чином починає змінюватися його життя”, — наголосив Прем’єр.
За його словами, у деяких сферах є результати, але в деяких — їх поки що немає.
В.Гройсман підкреслив, що уряду потрібно зробити низку системних змін, секторальних реформ.
“Оскільки сьогодні життя потребує справедливої пенсійної системи в нашій країні, якісної освіти, медицини. Наше завдання — провести якісну і публічну приватизацію і дати поштовх до розвитку національної економіки”, — зазначив він.
При цьому Прем’єр наголосив, що і в 2015, і 2016 роках уряд доклав усіх зусиль для того, щоб забезпечити макроекономічну стабілізацію і в кінці 2016 року відновити економічне зростання.
Як повідомляв УНН, Національний банк України спрогнозував рівень зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 2,8%.