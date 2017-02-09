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Україні вдасться у цьому році пришвидшити економічне зростання – В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україні у 2017 році вдасться пришвидшити економічне зростання. Про це він сьогодні сказав на конференції у Брюсселі, передає УНН.

Україні вдасться у цьому році пришвидшити економічне зростання – В.Гройсман

“Я точно знаю, що в 2017 році нам вдасться закріпити і пришвидшити економічне зростання. І кожен український громадянин відчує, що і чому відбувалося, і яким чином починає змінюватися його життя”, — наголосив Прем’єр.

За його словами, у деяких сферах є результати, але в деяких — їх поки що немає.

В.Гройсман підкреслив, що уряду потрібно зробити низку системних змін, секторальних реформ.

“Оскільки сьогодні життя потребує справедливої пенсійної системи в нашій країні, якісної освіти, медицини. Наше завдання — провести якісну і публічну приватизацію і дати поштовх до розвитку національної економіки”, — зазначив він.

При цьому Прем’єр наголосив, що і в 2015, і 2016 роках уряд доклав усіх зусиль для того, щоб забезпечити макроекономічну стабілізацію і в кінці 2016 року відновити економічне зростання.

Як повідомляв УНН, Національний банк України спрогнозував рівень зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 2,8%.

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