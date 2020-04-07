Україні треба 2 роки для відновлення пасажиропотоку авіаперевезень після епідемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Для того, щоб відновити пасажиропотік авіаперевезень, який був до епідемії коронавірусу в Україні, потрібно приблизно 1,5-2 роки. Про це заявив на онлайн-зустрічі міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
“Ми десь приблизно 1,5-2 роки будемо повертатися до тієї кількості трафіку пасажирів (авіаперевезень — ред.) до якого ми дійшли. Що стосується підприємств, бюджету українського, на жаль, на все просто не вистачить”, — сказав Криклій.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури, не дивлячись на ситуацію з епідемією коронавірусу очікує залучення додаткових інвестицій, зокрема, у порти.