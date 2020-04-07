Украине нужно 2 года для восстановления пассажиропотока авиаперевозок после эпидемии COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88628 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101079 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103215 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102418 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110592 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100020 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104673 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106498 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131449 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украине нужно 2 года для восстановления пассажиропотока авиаперевозок после эпидемии COVID-19

Украине нужно 2 года для восстановления пассажиропотока авиаперевозок после эпидемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17018 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Для того, чтобы восстановить пассажиропоток авиаперевозок, который был до эпидемии коронавируса в Украине, нужно примерно 1,5-2 года. Об этом заявил на онлайн-встречи министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий, передает корреспондент УНН.

“Мы где-то примерно 1,5 — 2 года будем возвращаться к тому количеству трафика пассажиров (авиаперевозок — ред.), к которому мы пришли. Что касается предприятий, бюджета украинского, к сожалению, на все просто не хватит”, — сказал Криклий.

Напомним, Министерство инфраструктуры, несмотря на ситуацию с эпидемией коронавируса ожидает привлечения дополнительных инвестиций, в частности, в порты.

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