Україні потрібно більше зброї. Якісної та у великій кількості - Столтенберг

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На його думку, ознак того, що росія планує мир, немає, адже вона навпаки прагне продовжувати війну.

"Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путін може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливості немає. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані. А окупація – це не мир", - заявив Столтенберг.

Він зауважив, що українці воюють з мужністю та рішучістю, але сміливість не зупиняє бомби, і рішучість не перехоплює ракети.

"Це те, що робить зброя. Якісна та у великій кількості. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси", - додав Генсек НАТО.

Укотре Столтенберг підкреслив, що вторгнення росії в Україну було стратегічною помилкою кремля.

"росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. І вона втратила політичний вплив, стає все більш ізольованою. Вторгнення в Україну – це стратегічна поразка росії", - зазначив генеральний секретар НАТО і додав, що чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів.

Доповнення

Всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу, і на саміті у Вільнюсі союзники ухвалили три важливі рішення, щоб це відбулося.

"По-перше, ми видалили один із двох етапів процесу членства. Ми скасували вимогу щодо ПДЧ, і таким чином зробили шлях значно коротшим. По-друге, ми створили абсолютно нову політичну платформу: Раду "Україна-НАТО", де ми зустрічаємося як рівні для консультацій, так і можемо ухвалювати рішення. І по-третє, ми ухвалили комплексний пакет, який забезпечує повну взаємодію сил України та НАТО", - зазначив Генсек.

Столтенберг додав, що інвестиції в безпеку України – це також інвестиції в безпеку союзників.

"Якщо путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це також небезпечно для нас. Це зробить нас більш уразливими. Меседж путіну та іншим авторитарним лідерам буде таким: якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін завив, що США повинні залишатися зосередженими на Україні на додаток до підтримки Ізраїлю.

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