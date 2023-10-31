Украине нужно больше оружия. Качественного и в большом количестве - Столтенберг

Детали

По его мнению, признаков того, что россия планирует мир, нет, ведь она наоборот стремится продолжать войну.

"Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину. Это означает больше оружия. И я говорю это потому, что хочу мира в Украине. Президент путин может остановить войну уже сегодня, прекратив нападать на соседа. Украина такой возможности нет. Если Украина перестанет защищаться, они будут оккупированы. А оккупация – это не мир", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что украинцы воюют с мужеством и решимостью, но смелость не останавливает бомбы, и решимость не перехватывает ракеты.

"Это то, что делает оружие. Качественное и в большом количестве. Танки, ПВО, истребители и боеприпасы", - добавил Генсек НАТО.

В очередной раз Столтенберг подчеркнул, что вторжение россии в Украину было стратегической ошибкой кремля.

"россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. И она потеряла политическое влияние, становится все более изолированной. Вторжение в Украину – это стратегическое поражение россии", - отметил генеральный секретарь НАТО и добавил, что чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров.

Дополнение

Все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, и на саммите в Вильнюсе союзники приняли три важных решения, чтобы это произошло.

"Во-первых, мы удалили один из двух этапов процесса членства. Мы отменили требование о ПДЧ, и таким образом сделали путь значительно короче. Во-вторых, мы создали абсолютно новую политическую платформу: Совет "Украина-НАТО", где мы встречаемся как на равных для консультаций, так и можем принимать решения. И в-третьих, мы приняли комплексный пакет, который обеспечивает полное взаимодействие сил Украины и НАТО", - отметил Генсек.

Столтенберг добавил, что инвестиции в безопасность Украины – это также инвестиции в безопасность союзников.

"Если путин победит в Украине, это будет трагедия для украинцев. Но это также опасно для нас. Это сделает нас более уязвимыми. Месседж путину и другим авторитарным лидерам будет таким: если они применят военную силу, то получат то, что хотят", - подытожил Столтенберг.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин завил, что США должны оставаться сосредоточенными на Украине в дополнение к поддержке Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сенате США подчеркнули важность оказания помощи Украине и Израилю в одном пакете







