США повинні залишатися зосередженими на Україні на додаток до підтримки Ізраїлю - Остін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін завив, що США повинні залишатися зосередженими на Україні на додаток до підтримки Ізраїлю. Про це УНН передає з посиланням на CNN.
Остін повторив, що США повинні «залишатися зосередженими на Україні» на додаток до підтримки Ізраїлю.
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«І в Ізраїлі, і в Україні демократичні країни борються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАСу чи путіну перемогти. Сьогоднішні битви проти агресії та тероризму визначатимуть глобальну безпеку на довгі роки вперед. І тільки тверде американське керівництво може гарантувати, що тирани, головорізи і терористи в усьому світі не наважаться чинити ще більшу агресію і звірства», - сказав Остін у вступному слові перед сенатським комітетом з асигнувань.
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Доповнення
Республіканці Палати представників на чолі зі спікером Майком Джонсоном за минулу добу представили Палаті представників законопроект про допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів США. Цей пакет не містить допомоги Україні, і йде всупереч масштабній ініціативі Білого дому на 106 млрд дол.
Телеканал NBC News з посиланням на власні джерела повідомляв, що Білий дім готує єдиний пакет на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню та зміцнення захисту кордону.
Раніше Остін заявляв, що США нададуть військову допомогу і Ізраїлю, і Україні.