Україні поки вдається уникнути піку захворюваності на COVID-19 – МОЗ

"Якщо казати про пік захворюваності…для нас дуже важливо уникнути піку, поки нам це вдається зробити... у тому числі через карантинні заходи. Ми бачимо розрив цього ланцюжка передачі хвороби, який став можливим саме завдяки карантину…Якщо ми будемо дотримуватися карантину, ми будемо у змовзі уникнути піку захворювання, піку, при якому наша медична система не здатна буде приймати велику кількість хворих і надавати медичну допомогу", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них - 261 летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні змінили протокол лікування хворих на COVID-19.