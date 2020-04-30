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Україні поки вдається уникнути піку захворюваності на COVID-19 – МОЗ

Україні поки вдається уникнути піку захворюваності на COVID-19 – МОЗ

Київ • УНН

 • 13325 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Україні поки вдається уникнути піку захворюваності на COVID-19, і це вийде зробити, якщо всі будуть дотримуватися карантину. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо казати про пік захворюваності…для нас дуже важливо уникнути піку, поки нам це вдається зробити... у тому числі через карантинні заходи. Ми бачимо розрив цього ланцюжка передачі хвороби, який став можливим саме завдяки карантину…Якщо ми будемо дотримуватися карантину, ми будемо у змовзі уникнути піку захворювання, піку, при якому наша медична система не здатна буде приймати велику кількість хворих і надавати медичну допомогу", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них - 261 летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні змінили протокол лікування хворих на COVID-19.

Українські Національні Новини

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