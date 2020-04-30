Украине пока удается избежать пика заболеваемости на COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украине пока удается избежать пика заболеваемости на COVID-19, и это получится сделать, если все будут соблюдать карантин. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить о пике заболеваемости... для нас очень важно избежать пика, пока нам это удается сделать... в том числе через карантинные мероприятия. Мы видим разрыв этой цепочки передачи болезни, который стал возможен именно благодаря карантину... Если мы будем соблюдать карантин, мы сможем избежать пика заболевания, пика, при котором наша медицинская система не способна будет принимать большое количество больных и оказывать медицинскую помощь", - отметил он.
Напомним, в Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них - 261 летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине изменили протокол лечения больных на COVID-19.