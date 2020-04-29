В Україні змінили протокол лікування хворих на COVID-19

“У зв’язку з тим, що ми спостерігаємо під час коронавірусної хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень під час перебігу хвороби. У зв’язку з тим, що наші фахівці, які складають протокол, звернули на це увагу на протоколи інших країн...та було прийнято рішення саме фахівцями ввести до протоколу гепарін”, — зазначив він.

Нагадаємо, Україна у боротьбі з коронавірусом використовує ті ж методи, що і в усьому світі. Проте, протоколи лікування трохи відрізняються.

Як повідомляв УНН, протокол лікування коронавірусної інфекції, яка досі має в усьому світі симптоматичне лікування, в Україні вже оновлювали, ввівши додаткові препарати, які продемонстрували свою ефективність.