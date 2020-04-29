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В Україні змінили протокол лікування хворих на COVID-19

В Україні змінили протокол лікування хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні до протоколу лікування хворих на COVID-19 ввели гепарін через велику кількість тромбоемболічних ускладнень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У зв’язку з тим, що ми спостерігаємо під час коронавірусної хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень під час перебігу хвороби. У зв’язку з тим, що наші фахівці, які складають протокол, звернули на це увагу на протоколи інших країн...та було прийнято рішення саме фахівцями ввести до протоколу гепарін”, — зазначив він.

Нагадаємо, Україна у боротьбі з коронавірусом використовує ті ж методи, що і в усьому світі. Проте, протоколи лікування трохи відрізняються. 

Як повідомляв УНН, протокол лікування коронавірусної інфекції, яка досі має в усьому світі симптоматичне лікування, в Україні вже оновлювали, ввівши додаткові препарати, які продемонстрували свою ефективність. 

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